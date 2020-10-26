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У станции метро «Бауманская» в Москве неизвестный избил полицейского

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

У станции метро «Бауманская» в Москве неизвестный избил полицейского
фото: pixabay.com

Стало известно об инциденте с избиением полицейского, который произошел у станции метро «Бауманская» вечером в субботу, 24 октября. Пострадавшего доставили в больницу в ночь на воскресенье.

«Установлено, что вечером 24 октября около входа станции метро "Бауманская" неизвестный в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, руками причинил полицейскому, находившемуся в очередном отпуске, в гражданской одежде, указанные телесные повреждения», - уточнили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что доставленный в больницу мужчина работает в экспертно-криминалистическом центре УВД по ЦАО. 

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

БА

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