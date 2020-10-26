У станции метро «Бауманская» в Москве неизвестный избил полицейского
26 октября 2020, 12:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Стало известно об инциденте с избиением полицейского, который произошел у станции метро «Бауманская» вечером в субботу, 24 октября. Пострадавшего доставили в больницу в ночь на воскресенье.
«Установлено, что вечером 24 октября около входа станции метро "Бауманская" неизвестный в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, руками причинил полицейскому, находившемуся в очередном отпуске, в гражданской одежде, указанные телесные повреждения», - уточнили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что доставленный в больницу мужчина работает в экспертно-криминалистическом центре УВД по ЦАО.
Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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