На Рублевке подрались актеры сериалов «Кадетство» и «Молодежка» Емельянов и Ефременков

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22 октября 2020, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]

кадр видео

В подмосковном поселке Рублево произошла драка между двумя известными актерами Тимуром Ефременковым и Кириллом Емельяновым. В соцсети попала видеозапись инцидента.

Судя по видео, снявшийся в «Глухаре», «Легенде №17» и сериале «Молодежка» актер Тимур Ефременков ударил по голове звезду сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова.

По данным Telegram-канала Mash, сначала между актерами, которые давно дружат, произошла словесная перепалка. Ефременков пытался избежать драки, но все-таки нанес сильный удар Емельянову по голове.

Говорят, Ефременков сам и отвез на своей машине Емельянова в травмпункт. По информации Telegram-канала LifeShot, врачи диагностировали у Емельянова сотрясение мозга. Лечиться он будет дома.

Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.