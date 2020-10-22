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На Рублевке подрались актеры сериалов «Кадетство» и «Молодежка» Емельянов и Ефременков

, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]

На Рублевке подрались актеры сериалов «Кадетство» и «Молодежка» Емельянов и Ефременков
кадр видео

В подмосковном поселке Рублево произошла драка между двумя известными актерами Тимуром Ефременковым и Кириллом Емельяновым. В соцсети попала видеозапись инцидента.

Судя по видео, снявшийся в «Глухаре», «Легенде №17» и сериале «Молодежка» актер Тимур Ефременков ударил по голове звезду сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова.

По данным Telegram-канала Mash, сначала между актерами, которые давно дружат, произошла словесная перепалка. Ефременков пытался избежать драки, но все-таки нанес сильный удар Емельянову по голове.

Говорят, Ефременков сам и отвез на своей машине Емельянова в травмпункт. По информации Telegram-канала LifeShot, врачи диагностировали у Емельянова сотрясение мозга. Лечиться он будет дома.
Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

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