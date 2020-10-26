Сотрудница ОТРК «Югра», юрист, скончалась от коронавируса COVID-19

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26 октября 2020, 09:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Znak.com

фото: pixabay.com

В ночь на понедельник, 26 октября, от коронавирусной инфекции COVID-19 умерла начальник юридического отдела ОТРК «Югра». У скончавшейся женщины-юриста остались маленькие дети.

Это первая смерть в телекомпании от коронавируса нового типа. А сотрудников ТК «Югра» болеет много. По данным издания и Znak.com, юридический отдел, в котором работала умершая женщина, уже две недели на карантине в полном составе. Болеют почти все сотрудники бухгалтерии. Масса заразившихся среди журналистов и операторов, отдел «новости» наполовину на больничном.

С понедельника, 26 октября, 40% состава телекомпании переходят на дистанционную работу, распоряжение об этом будет подписано сегодня. Как прокомментировал ситуацию один из сотрудников ОТРК «Югра», непонятно, почему это распоряжение не появилось раньше, так как люди начали болеть давно.

По данным регионального оперштаба, второй день в инфекционных госпиталях автономного округа умирают от осложнений коронавирусной инфекции по три человека. Всего с начала пандемии скончались 229 человек.

За минувшие сутки подтвердили 191 новый случай COVID-19. Заразились коронавирусом в регионе на 26 октября 27 287 человек.

Названы регионы в России, где выявили наибольшее число случаев коронавируса.