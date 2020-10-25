МЧС предоставило видео, на котором запечатлены последствия взрыва на танкере в Азовском море
25 октября 2020, 12:24[ «Аргументы Недели» ]
МЧС в воскресенье, 25 октября, опубликовало видеозапись, на которой можно увидеть последствия инцидента на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море. Ранее стало известно о взрыве на борту.
На кадрах, опубликованных ведомством, можно увидеть, что взрыв существенно повредил палубу судна, вследствие чего ее часть свесилась за борт.
В минувшую субботу, 24 октября, на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива прогремел взрыв. В результате случившегося трое членов экипажа оказались за бортом, еще десять человек были спасены проходящим мимо судном.
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