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МЧС предоставило видео, на котором запечатлены последствия взрыва на танкере в Азовском море

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

МЧС предоставило видео, на котором запечатлены последствия взрыва на танкере в Азовском море
МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

МЧС в воскресенье, 25 октября, опубликовало видеозапись, на которой можно увидеть последствия инцидента на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море. Ранее стало известно о взрыве на борту.

На кадрах, опубликованных ведомством, можно увидеть, что взрыв существенно повредил палубу судна, вследствие чего ее часть свесилась за борт.

В минувшую субботу, 24 октября, на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива прогремел взрыв. В результате случившегося трое членов экипажа оказались за бортом, еще десять человек были спасены проходящим мимо судном.

ЕТ

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