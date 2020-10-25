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В Ульяновской области автомобиль залетел под грузовик, водитель погиб

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ulpravda.ru

В Ульяновской области автомобиль залетел под грузовик, водитель погиб
машина, фото: pixabay.com

В воскресенье, 25 октября, в Карсунском районе Ульяновской области автомобиль на высокой скорости залетел под грузовую машину. В результате ДТП водитель транспортного средства скончался на месте.

«На спуске в селе Прислониха произошла авария. Груженая фура с прицепом спускалась с горы со стороны Ульяновска. Ей на встречу на огромной скорости (со слов водителя фуры не менее 160 км/ч) летел автомобиль марки «Тойота» «Марк-II». Перед фурой за 10 метров автомобиль нырнул под грузовик. В результате ДТП водитель «Тойоты» погиб на месте, водитель фуры жив», - сообщили очевидцы.

Отмечается, что на месте происшествия разбросаны патроны и мясо дикого животного, погибла также охотничья собака водителя легковушки.

Сейчас проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей аварии, прибыли специалисты МЧС, полиции и скорой помощи. По основной версии, водитель  уснул за рулем.

В Ульяновской области автомобиль залетел под грузовик, водитель погиб

БА

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