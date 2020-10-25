В Ульяновской области автомобиль залетел под грузовик, водитель погиб
25 октября 2020, 11:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: ulpravda.ru
В воскресенье, 25 октября, в Карсунском районе Ульяновской области автомобиль на высокой скорости залетел под грузовую машину. В результате ДТП водитель транспортного средства скончался на месте.
«На спуске в селе Прислониха произошла авария. Груженая фура с прицепом спускалась с горы со стороны Ульяновска. Ей на встречу на огромной скорости (со слов водителя фуры не менее 160 км/ч) летел автомобиль марки «Тойота» «Марк-II». Перед фурой за 10 метров автомобиль нырнул под грузовик. В результате ДТП водитель «Тойоты» погиб на месте, водитель фуры жив», - сообщили очевидцы.
Отмечается, что на месте происшествия разбросаны патроны и мясо дикого животного, погибла также охотничья собака водителя легковушки.
Сейчас проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей аварии, прибыли специалисты МЧС, полиции и скорой помощи. По основной версии, водитель уснул за рулем.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.