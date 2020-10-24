Нападение россиян на отель в Турции попало на видео

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24 октября 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]

Турция, фото: pixabay.com

Россиянин, владеющий отелем в турецкой Анталье, организовал нападение на гостиницу после ссоры с арендатором, сообщает газета Hurriyet. Срок аренды истек, арендующий отель турок попросил его продлить.

Владелец из России, имя которого не называется, ему отказал. Но турок объяснил, что сейчас в гостинице живут люди, которые уедут минимум через 15 дней. Кроме того, готовился заезд новых отдыхающих. В ответ российский предприниматель пообещал устроить “разговор на понятном языке”.

Через какое-то время на территорию отеля ворвались 15 русскоговорящих мужчин и устроили разборки, из-за которых пострадали и туристы. Они, представляясь "русской мафией", избили арендатора и забрали из сейфа около 11,5 тысяч рублей. Один из туристов вызвал полицию. Часть нападавших до приезда полицейских исчезла, других забрали в отделение, но после беседы отпустили.

Как пишет газета, инцидент произошел 20 октября в районе Кумлуджа в Анталье.

"В местной печати распространяются прямо противоположные версии произошедших событий. Между тем в Генконсульство официальная информация об участии граждан Российской Федерации в указанном инциденте не поступала. Обращения российских граждан по данному случаю также не зафиксированы", - говорится в сообщении Генконсульства России в Анталье.

Оперштаб обсудил возможность сокращения числа авиарейсов в Турцию.