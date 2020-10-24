В Перми иномарка сбила мужчину при выходе из трамвая

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24 октября 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rifey.ru

дорога, фото: pixabay.com

В центре Перми недалеко от перекрестка улиц Ленина и Борчанинова иномарка сбила мужчину, который выходил из трамвая. Инцидент произошёл около 11.00 в пятницу, 23 октября.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что по улице Борчанинова двигался автомобиль «Toyota Camry», за рулем которого находился 21-летний водитель. Однако, увидев трамвай, мужчина не стал тормозить, чтобы пропустить выходящих из него пассажиров, уточнил собеседник.

В результате он сбил 24-летнего юношу, который выходил на остановке, пострадавший получил различные травмы.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.

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