В ДТП с грузовиком под Воронежем погибли четыре человека

В Воронежской области в результате столкновения минивэна с грузовиком погибли три человека. Согласно последней информации сотрудников ГУМВД по региону, в данной аварии пострадали четверо граждан.
ДТП случилось около 6.00 по московскому времени на 93-м километре автодороги "М4-Дон – Бутурлиновка – Калач". Предполагается, что водитель минивэна допустил столкновение со стоявшим у обочины грузовиком. Три человека, которые находились в первой машине, погибли. Еще четверо были доставлены в больницу.
Представитель экстренных служб региона уточнил, что состояние одного из пострадавших оценивается как очень тяжелое.
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