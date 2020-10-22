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В ДТП с грузовиком под Воронежем погибли четыре человека

, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУ МВД России по Воронежской области

В ДТП с грузовиком под Воронежем погибли четыре человека
машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Воронежской области в результате столкновения минивэна с грузовиком погибли три человека. Согласно последней информации сотрудников ГУМВД по региону, в данной аварии пострадали четверо граждан.

ДТП случилось около 6.00 по московскому времени на 93-м километре автодороги "М4-Дон – Бутурлиновка – Калач". Предполагается, что водитель минивэна допустил столкновение со стоявшим у обочины грузовиком. Три человека, которые находились в первой машине, погибли. Еще четверо были доставлены в больницу.

Представитель экстренных служб региона уточнил, что состояние одного из пострадавших оценивается как очень тяжелое.

ЕТ

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