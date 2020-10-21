Шесть человек пострадали в результате ДТП в Кирове

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21 октября 2020, 18:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автомобиль. Фото: pixabay.com

В Кирове машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем. Инцидент произошел 21 октября в 13:30 мск на перекрестке улиц Калинина и Попова. После удара автомобиль скорой помощи опрокинулся. В результате происшествия, по предварительной информации, травмы получили шесть человек: водитель и пять пассажиров скорой помощи (два медицинских работника и три пациента).

После ДТП проводится проверка. В региональном Минздраве в свою очередь сообщили, что трем пострадавшим потребовалась госпитализация.

Ранее сообщалось: в Италии зафиксирован новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса.