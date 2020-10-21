Шесть человек пострадали в результате ДТП в Кирове
21 октября 2020, 18:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Кирове машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем. Инцидент произошел 21 октября в 13:30 мск на перекрестке улиц Калинина и Попова. После удара автомобиль скорой помощи опрокинулся. В результате происшествия, по предварительной информации, травмы получили шесть человек: водитель и пять пассажиров скорой помощи (два медицинских работника и три пациента).
После ДТП проводится проверка. В региональном Минздраве в свою очередь сообщили, что трем пострадавшим потребовалась госпитализация.
Ранее сообщалось: в Италии зафиксирован новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса.
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