Ребенку в ходе операции в одной из московских больниц повредили мозг и лишили слуха

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23 октября 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Больница. Фото: pixabay.com

Полуторагодовалая девочка получила травму мозга и потеряла слух после введения анестезии во время операции в больнице. Инцидент произошел в Национальном медицинском центре эндокринологии.

Уточняется: малышка в результате проведения операции по клитеролабиопластике под анестезией получила повреждения головного мозга, потеряла слух и частично утратила рефлексы.

Сейчас следствие проверяет врачей, проводивших операцию. По предварительным данным, не был собран анамнез заболеваний у девочки и не оценены риски в связи с введением ей анестезии.

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