Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Мать «похищенного» в Челябинске ребенка призналась, что на самом деле малыш скончался

, 11:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Мать «похищенного» в Челябинске ребенка призналась, что на самом деле малыш скончался
машина СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

Мать похищенного в Челябинске семимесячного ребенка, которая ранее сообщила, что его похитили прямо из ее рук на улице, призналась, что малыш на самом деле мертв. Об этом сообщили в СУСК по Челябинской области.

В Следственном комитете заявили, что в рамках допроса женщина призналась, что ее ребенок скончался из-за болезни. Чтобы скрыть случившееся, гражданка и ее сожитель сбросили тело малыша в реку. В настоящий момент ведутся поиски умершего ребенка.

Ранее источник в силовых структурах заявил, что возлюбленный гражданки уронил ребенка на пол в ванной во время купания. К врачам взрослые обращаться не стали, а через три дня малыш якобы умер от травмы головы. Чтобы избавиться от тела, пара решила инсценировать похищение.

ЕТ

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Эксперты считают, что семьи с доходом, не превышающим прожиточный минимум, нужно освободить от оплаты ЖКХ

Аргументы НеделиИнтервью