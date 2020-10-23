Мать «похищенного» в Челябинске ребенка призналась, что на самом деле малыш скончался
23 октября 2020, 11:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Мать похищенного в Челябинске семимесячного ребенка, которая ранее сообщила, что его похитили прямо из ее рук на улице, призналась, что малыш на самом деле мертв. Об этом сообщили в СУСК по Челябинской области.
В Следственном комитете заявили, что в рамках допроса женщина призналась, что ее ребенок скончался из-за болезни. Чтобы скрыть случившееся, гражданка и ее сожитель сбросили тело малыша в реку. В настоящий момент ведутся поиски умершего ребенка.
Ранее источник в силовых структурах заявил, что возлюбленный гражданки уронил ребенка на пол в ванной во время купания. К врачам взрослые обращаться не стали, а через три дня малыш якобы умер от травмы головы. Чтобы избавиться от тела, пара решила инсценировать похищение.
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