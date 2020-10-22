Пенсионерка из Екатеринбурга перевела «влюбленному в нее генералу» 1,1 млн рублей

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22 октября 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Управление МВД России по городу Екатеринбургу

рубли, pixabay.com

Пенсионерка из Екатеринбурга отдала 1,1 миллиона рублей мужчине, который, представившись генералом одной из зарубежных армий, вел с ней романтическую переписку и обещал прилететь в Россию.

В управлении МВД по городу сообщили, что в полицию обратилась 64-летняя жительница Екатеринбурга, которая рассказала, что с августа прошлого года по февраль текущего года она переписывалась с малознакомым человеком, который назвался генералом одной из зарубежных армий, а также заявил, что служит в одной из горячих точек в составе миротворческого контингента.

Мужчина делал россиянке комплименты, уверял ее в желании встретиться и утверждал, что готов приехать в Екатеринбург, однако этому якобы препятствовало отсутствие средств. Он попросил "возлюбленную" выслать деньги для того, чтобы руководство позволило ему уйти в отпуск, а также для осуществления перелета спецрейсом. "Генерал" подчеркивал, что вернет ей деньги. Пенсионерка перевела крупную сумму на указанные счета. Через некоторое время "военный" перестал выходить на связь.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.