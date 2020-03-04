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В Москве аферист обманул 90-летнюю пенсионерку

, 18:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

В Москве аферист обманул 90-летнюю пенсионерку
фото: pixabey

В Москве под домашний арест отправлен мошенник, который обманул 90-летнюю москвичу. Схема классическая. Он позвонил женщине по телефону, представился сотрудником полиции, рассказал, что её сын стал виновником ДТП, и чтобы уладить конфликт надо заплатить.

Женщина испугалась и сообщила, где она живёт. Через некоторое время аферист уже был у её подъезда и даже не прятался от камер наблюдения. Прямо у лифта потерпевшая отдала все свои сбережения, но когда поняла, что её обманули, след злоумышленника уже простыл. Пенсионерка обратилась в полицию. По горячим следам мужчину задержали.

СЕ

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