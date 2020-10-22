У приземлившегося в Шереметьево SSJ-100 сработал датчик неисправности шасси

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22 октября 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

самолёт SSJ-100, фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что в Шереметьево приземлился Sukhoi Superjet 100 со сработавшим датчиком неисправности шасси. Об этом стало известно в четверг, 22 октября, около 12 часов.

«В самолете SSJ-100 рейсом Воронеж - Москва сработал датчик неисправности шасси во время полета. Самолет готовится к посадке в Шереметьево», - пояснил собеседник.

Отмечается, что самолет вылетел из Воронежа в 11.02, а датчик неисправности сработал спустя примерно 50 минут. В 12.06 самолет благополучно приземлился в Шереметьево, посадка прошла в штатном режиме.

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