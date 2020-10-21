В Хабаровском крае упал бомбардировщик Су-34

21 октября 2020, 13:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Фронтовой бомбардировщик Су-34 потерпел аварию в Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полета. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в среду, 21 октября.
«Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования», - пояснили в ведомстве.
В сообщении говорится, что самолет упал в лесисто-равнинной местности, на земле разрушений нет, полет выполнялся без боекомплекта. Сейчас к месту аварии направлена комиссия Восточного военного округа для установления причин и обстоятельств падения.
Ранее сообщалось, что на проезжей части в Москве при попытке поменять колесо умер мужчина.
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