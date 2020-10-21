В Хабаровском крае упал бомбардировщик Су-34

Аргументы Недели → Происшествия 13+

21 октября 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Су-34, фото: Минобороны РФ

Фронтовой бомбардировщик Су-34 потерпел аварию в Хабаровском крае при проведении планового учебно-тренировочного полета. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в среду, 21 октября.

«Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования», - пояснили в ведомстве.

В сообщении говорится, что самолет упал в лесисто-равнинной местности, на земле разрушений нет, полет выполнялся без боекомплекта. Сейчас к месту аварии направлена комиссия Восточного военного округа для установления причин и обстоятельств падения.

Ранее сообщалось, что на проезжей части в Москве при попытке поменять колесо умер мужчина.