На проезжей части в Москве при попытке поменять колесо умер мужчина
21 октября 2020, 12:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что работавший на шиномонтаже мужчина скончался на проезжей части во время замены колеса.
«Мужчина, работавший на шиномонтаже, погиб из-за несоблюдения техники безопасности при работе с оборудованием для шиномонтажа. Он менял колесо автомобиля на проезжей части, перекачал его, и оно взорвалось», - пояснил собеседник.
По его словам, накануне в дежурную часть поступило сообщение, что в районе дома 26 на Рязанском проспекте обнаружен труп мужчины. Погибший является уроженцем Таджикистана, ему 39 лет.
Ранее сообщалось, что на Новорязанском шоссе в Москве погиб водитель, который вышел из сломавшегося транспортного средства.
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