На проезжей части в Москве при попытке поменять колесо умер мужчина

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21 октября 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

шина, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что работавший на шиномонтаже мужчина скончался на проезжей части во время замены колеса.

«Мужчина, работавший на шиномонтаже, погиб из-за несоблюдения техники безопасности при работе с оборудованием для шиномонтажа. Он менял колесо автомобиля на проезжей части, перекачал его, и оно взорвалось», - пояснил собеседник.

По его словам, накануне в дежурную часть поступило сообщение, что в районе дома 26 на Рязанском проспекте обнаружен труп мужчины. Погибший является уроженцем Таджикистана, ему 39 лет.

Ранее сообщалось, что на Новорязанском шоссе в Москве погиб водитель, который вышел из сломавшегося транспортного средства.