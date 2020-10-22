В акватории Находки произошел крупный разлив нефтепродуктов

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22 октября 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

нефтяное пятно, pixabay.com

Утром в четверг, 22 октября, стало известно, что в акватории Находки произошел разлив нефтепродуктов. К настоящему моменту сотрудники Росприроднадзора взяли пробы воды на месте происшествия.

Представитель правительства Приморского края сообщил журналистам, что зафиксирован факт разлива, предположительно, нефтепродуктов. В настоящий момент источник загрязнения устанавливается.

Отмечается также, что администрация Находки сейчас решает вопрос о локализации загрязнения, в частности, речь идет об установке боновых заграждений. Подчеркивается также, что в ближайшее время к работам планируется подключить спасателей.