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В акватории Находки произошел крупный разлив нефтепродуктов

, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В акватории Находки произошел крупный разлив нефтепродуктов
нефтяное пятно, pixabay.com

Утром в четверг, 22 октября, стало известно, что в акватории Находки произошел разлив нефтепродуктов. К настоящему моменту сотрудники Росприроднадзора взяли пробы воды на месте происшествия.

Представитель правительства Приморского края сообщил журналистам, что зафиксирован факт разлива, предположительно, нефтепродуктов. В настоящий момент источник загрязнения устанавливается. 

Отмечается также, что администрация Находки сейчас решает вопрос о локализации загрязнения, в частности, речь идет об установке боновых заграждений. Подчеркивается также, что в ближайшее время к работам планируется подключить спасателей.

ЕТ

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