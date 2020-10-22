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Мужчина выпрыгнул из окна здания СК РФ на востоке Москвы

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Мужчина выпрыгнул из окна здания СК РФ на востоке Москвы
стекло, фото: pixabay.com

В Москве на Преображенской площади приглашенный для беседы мужчина выпрыгнул из окна здания следственного управления по Восточному округу. Об этом стало известно в четверг, 22 октября.

Инцидент произошел в 20.30 в среду. 33-летний уроженец Киргизии, ожидая разговора со следователем,  подошел к окну в коридоре на шестом этаже, открыл его и выпрыгнул. Однако после падения мужчина остался жив, его госпитализировали с многочисленными тяжелыми травмами.

Проводится проверка, направленная на выяснение причины данного поступка. Также определяется, была ли это попытка побега или что-то то другое.

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БА

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