Мужчина выпрыгнул из окна здания СК РФ на востоке Москвы
22 октября 2020, 09:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: МК
В Москве на Преображенской площади приглашенный для беседы мужчина выпрыгнул из окна здания следственного управления по Восточному округу. Об этом стало известно в четверг, 22 октября.
Инцидент произошел в 20.30 в среду. 33-летний уроженец Киргизии, ожидая разговора со следователем, подошел к окну в коридоре на шестом этаже, открыл его и выпрыгнул. Однако после падения мужчина остался жив, его госпитализировали с многочисленными тяжелыми травмами.
Проводится проверка, направленная на выяснение причины данного поступка. Также определяется, была ли это попытка побега или что-то то другое.
Видео, как иркутский чиновник хотел убежать от следователей.
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