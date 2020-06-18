Видео, как иркутский чиновник хотел убежать от следователей

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18 июня 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Следкома РФ

Следственный комитет опубликовал видео с обвиняемым в получении взятки чиновником из администрации Иркутска. Однако на кадрах видно, как задержанный покидает свой кабинет и в спешке пытается покинуть здание.

Однако далеко убежать чиновнику не удалось, через некоторое время его поймали следователи и попросили объяснить, зачем он скрывался от них. На что тот ответил, что «такого факта не было». Позже сотрудники СК РФ назвали причину задержания и привезли его на допрос.

По версии следствия, чиновник за взятку в размере 200 тысяч рублей предложил одной из компаний помочь выиграть аукцион на капитальный ремонт сетей водоснабжения. Суд арестовал его на два месяца. Чиновнику предъявили обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере».