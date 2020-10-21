На юге Москвы мужчина провалился в конструкцию железнодорожного моста

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21 октября 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Полиция. Фото: pixabay.com

Мужчина провалился в конструкцию железнодорожного моста. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, мужчина шёл по железнодорожному мосту на юге Москвы и провалился в его конструкцию. По непроверенной информации, мужчина скончался.

Все обстоятельства инцидента в настоящее время уточняются.

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