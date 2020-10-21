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В протоке реки Обь на Ямале нашли пятно нефтеразлива

, 20:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В протоке реки Обь на Ямале нашли пятно нефтеразлива

Пятно нефтеразлива на площади 0,25 гектара выявили в протоке реки Обь. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Уточняется:  20 октября в районе города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа в протоке Шомапосол реки Обь обнаружено пятно разлива нефтепродуктов размерами 350 на 7 метров. По данному факту прокуратура сейчас проводит проверку.

В настоящее время надзорный орган устанавливает источник загрязнения, размер ущерба окружающей среде. Планируется оценить действия лиц, причастных к происшествию.

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