В протоке реки Обь на Ямале нашли пятно нефтеразлива
21 октября 2020, 20:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пятно нефтеразлива на площади 0,25 гектара выявили в протоке реки Обь. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Уточняется: 20 октября в районе города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа в протоке Шомапосол реки Обь обнаружено пятно разлива нефтепродуктов размерами 350 на 7 метров. По данному факту прокуратура сейчас проводит проверку.
В настоящее время надзорный орган устанавливает источник загрязнения, размер ущерба окружающей среде. Планируется оценить действия лиц, причастных к происшествию.
Ранее сообщалось: в Бурятии танковая бригада обкатывает новую тактику современного боя.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.