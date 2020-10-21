В Бурятии танковая бригада обкатывает новую тактику современного боя

Аргументы Недели → Армия 13+

21 октября 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На военном полигоне Бурдуны в Республике Бурятия проводится тактическое учение 5 танковой бригадой 36 армии, в котором задействовано более одной тысячи военнослужащих и 250 единиц боевой техники. Отличительной чертой розыгрыша тактических эпизодов с подразделениями бригады стала отработка действий по комплексному прикрытию танковой колонны в ходе марша от беспилотных летательных аппаратов и нападения диверсионных подразделений условного противника на скоростных заминированных объектах. Сообщает Минобороны РФ.

Руководитель учения генерал-майор Руслан Абдулхаджиев доложил замминистру замысел и особенности проведения маневров: применение тактики, апробированной в современных вооруженных конфликтах, – «танковая карусель» для поддержки отхода боевого охранения, стрельба танков с закрытых огневых позиций, поражение наступающего противника с использованием «сирийского вала», а также «танковые качели».

Прикрытие с воздуха танковых подразделений проводили штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ми-24. Доразведку целей осуществлял самолет Су-24МР. Для уничтожения групповых целей условного противника на максимальной дальности применялись реактивные системы залпового огня «Град» и самоходные артиллерийские установки «Акация». Кроме того, к учению привлекались специалисты радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотных летательных аппаратов условного противника, расчеты БЛА «Орлан-10», подразделения специального назначения.

С целью уничтожения диверсионных групп в тыл условного противника был высажен тактический десант. Участники учений продемонстрировали навыки по преодолению разрушенного моста и минного поля. Эвакуация раненых с поля боя осуществлялась беспосадочным способом на внешней подвеске вертолетов.

Заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус Бек Евкуров оценил уровень подготовки военнослужащих 5 танковой бригады и поставил задачу ее руководству проработать вопрос применения боевых машин поддержки танков в боевом порядке танкового батальона в ходе выполнения боевой задачи.