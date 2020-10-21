В Геленджике спасатели прорубили потерявшемуся мужчине путь на свободу

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21 октября 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба Кубань-СПАС

Вчера, двадцатого октября, в районе села Прасковеевка под Геленджиком сотрудники "Кубань-СПАС" помогли выбраться из густых зарослей 33-летнему туристу из Ленинградской области.



Мужчина ушёл в лес, однако, когда стемнело, он сбился с пути и не смог отыскать дорогу обратно, а позже и вовсе запутался в густых колючих зарослях без возможности двигаться дальше. Турист отправил спасателям геолокацию со своим местонахождением, однако им пришлось ещё около трёх часов прорубать себе путь сквозь чащу при помощи мачете и подручных средств.



Ранее "Аргументы Недели" рассказывали о том, что в Сочи спасатели помогли выбраться из леса заблудившейся группе туристов.