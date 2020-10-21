В Сочи спасли заплутавших туристов

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21 октября 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

@SPASENIE_SOCHI

Спасатели в Сочи спасли заблудившихся в районе Змейковских водопадах туристов. Группа сбилась с пути двадцатого октября.



Сообщение получил диспетчер МКУ "Служба спасения Сочи" около 18:30. На место выдвинулся отряд специалистов, которые обнаружили троих заплутавших взрослых и двоих детей. Спасатели вывели группу из леса и помогли добраться до ближайшего населенного пункта.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что спасатели помогли заблудившейся в том же районе москвичке спуститься с горы. Девушка потеряла направление и уже в темноте дозвонилась в службу.