Спасатели в Сочи спасли заблудившихся в районе Змейковских водопадах туристов. Группа сбилась с пути двадцатого октября.
Сообщение получил диспетчер МКУ "Служба спасения Сочи" около 18:30. На место выдвинулся отряд специалистов, которые обнаружили троих заплутавших взрослых и двоих детей. Спасатели вывели группу из леса и помогли добраться до ближайшего населенного пункта.
Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что спасатели помогли заблудившейся в том же районе москвичке спуститься с горы. Девушка потеряла направление и уже в темноте дозвонилась в службу.
Аргументы Недели → Общество 13+
В Сочи спасли заплутавших туристов
21 октября 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Спасатели в Сочи спасли заблудившихся в районе Змейковских водопадах туристов. Группа сбилась с пути двадцатого октября.