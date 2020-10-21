В Санкт-Петербурге после смерти водителя грузовик проехал еще два километра

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21 октября 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дорога. Фото: pixabay.com

Мужчина умер за рулем грузовика на кольцевой дороге в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Известно: грузовой автомобиль на 46-м километре КАД совершил касательное столкновение с Renault, после чего на 48-м километре произвел наезд на препятствие - силовое ограждение. Смерть водителя, предположительно, наступила во время движения.

Причина смерти жителя пока устанавливается. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

Ранее сообщалось: в Чехии ограничено передвижение внутри страны.