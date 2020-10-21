Вчера, двадцатого сентября, в Ейске на пешеходном переходе в аварию попал 90-летний мужчина.
По информации ГИБДД, пенсионера не пропустил 44-летний водитель автомобиля KIA RIO, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавший получил различные травмы и был госпитализирован в больницу.
Водителя разыскали, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее "Аргументы Недели" рассказывали о том, что в Краснодаре в результате аварии трамвай сошёл с рельс. Из-за этого движение общественного транспорта было парализовано несколько часов.
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В Ейске на переходе сбили пенсионера
21 октября 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Вчера, двадцатого сентября, в Ейске на пешеходном переходе в аварию попал 90-летний мужчина.