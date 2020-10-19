В Краснодаре от столкновения с машиной трамвай сошёл с рельс

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19 октября 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ТЕЛЕТАЙП КРАСНОДАРА

Утром девятнадцатого октября на перекрёстке Каляева и Бабушкина в Краснодаре произошло ДТП с участием трамвая. Он сошёл с рельс первой тележкой от столкновения с легковым автомобилем.



По предварительной информации, машина не уступила дорогу трамваю, который следовал по третьему маршруту, — сообщает пресс-служба МУП "КТТУ". На месте происшествия остановлено движение в обе стороны следования трамваев. Сообщается, что стоит движение трамваев №2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что от столкновения с трамваем в Краснодаре перевернулся легковой автомобиль. Машина также не уступила дорогу общественному транспорту, что и стало причиной аварии.