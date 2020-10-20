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Аргументы Недели Происшествия 13+

МВД: в Краснодаре спрятали почти 100 грамм наркотиков в скорлупу от орехов

, 11:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

МВД: в Краснодаре спрятали почти 100 грамм наркотиков в скорлупу от орехов

Сотрудники полиции в Краснодаре пресекли попытку незаконного сбыта наркотиков.

По информации правоохранителей, 24-летний житель Республики Башкортостан спрятал в скорлупу от грецких орехов 24 пакетика с 98 граммами наркотического вещества. 

По словам подозреваемого, наркотики он хранил для сбыта посредством "закладок" на территории Краснодара, - передаёт городское управление МВД  России. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до двадцати лет лишения свободы. 
 
Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что в Брюховецком районе Краснодарского края полицейские задержали мужчину, который распространял героин через тайники.

Kub