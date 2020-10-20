МВД: в Краснодаре спрятали почти 100 грамм наркотиков в скорлупу от орехов

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20 октября 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сотрудники полиции в Краснодаре пресекли попытку незаконного сбыта наркотиков.



По информации правоохранителей, 24-летний житель Республики Башкортостан спрятал в скорлупу от грецких орехов 24 пакетика с 98 граммами наркотического вещества.



По словам подозреваемого, наркотики он хранил для сбыта посредством "закладок" на территории Краснодара, - передаёт городское управление МВД России.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до двадцати лет лишения свободы.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что в Брюховецком районе Краснодарского края полицейские задержали мужчину, который распространял героин через тайники.