МВД: в Краснодаре спрятали почти 100 грамм наркотиков в скорлупу от орехов

Сотрудники полиции в Краснодаре пресекли попытку незаконного сбыта наркотиков.
По информации правоохранителей, 24-летний житель Республики Башкортостан спрятал в скорлупу от грецких орехов 24 пакетика с 98 граммами наркотического вещества.
По словам подозреваемого, наркотики он хранил для сбыта посредством "закладок" на территории Краснодара, - передаёт городское управление МВД России.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до двадцати лет лишения свободы.
Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что в Брюховецком районе Краснодарского края полицейские задержали мужчину, который распространял героин через тайники.
Аргументы Недели → Самое читаемое
«Организаторов ковидного геноцида ждёт трибунал», заявили члены следственной комиссии адвокатов Германии