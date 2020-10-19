Четверо детей пострадали в перевернувшемся в Санкт-Петербурге микроавтобусе
19 октября 2020, 18:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в понедельник, 19 октября, перевернулся микроавтобус. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек.
В пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи уточнили, что травмы в ходе аварии получили четверо несовершеннолетних и один взрослый человек.
В пресс-службе УГИБДД по региону в свою очередь рассказали, что микроавтобус во время движения столкнулся с иномаркой. ДТП случилось около 16:45 на пересечении Купчинской и Малой Балканской улиц. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.
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