Четверо детей пострадали в перевернувшемся в Санкт-Петербурге микроавтобусе

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19 октября 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

скорая помощь, Zamir Usmanov/Global Look Press

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в понедельник, 19 октября, перевернулся микроавтобус. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек.

В пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи уточнили, что травмы в ходе аварии получили четверо несовершеннолетних и один взрослый человек.

В пресс-службе УГИБДД по региону в свою очередь рассказали, что микроавтобус во время движения столкнулся с иномаркой. ДТП случилось около 16:45 на пересечении Купчинской и Малой Балканской улиц. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.