Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на северо-востоке Москвы

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19 октября 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дорога. Фото: pixabay.com

Два транспортных средства столкнулись на северо-востоке Москвы.. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел сегодня в 13:10 по адресу: улица Лескова, 29. По предварительным данным, пострадал один человек.

ДТП случилось с участием автомобиля скорой помощи и легковушки. В результате аварии скорая перевернулась. В настоящее время обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее сообщалось: прокуратура будет проверять сообщения о нападении рыси на ребенка в Истре.