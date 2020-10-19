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В горах Алтая найдено тело второго погибшего сотрудника группы по учету животных

, 12:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В горах Алтая найдено тело второго погибшего сотрудника группы по учету животных
Полиция. Фото: pixabay.com

Тело второго погибшего в горах Республики Алтай участника группы по учету животных нашли.  Об этом сообщили  в ГУ МЧС по региону.

Уточняется: сейчас решается вопрос о вывозе тела и поисковых групп из зоны инцидента.

Поисками занималась сводная группа из девяти человек, среди них - сотрудники Сайлюгемского национального парка, представители полиции. Тело первого попавшего под лавину  было найдено перед этим.

Два сотрудника комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай пропали во время проведения работ по учету сибирского горного козла и горного барана в Кош-Агачском районе. В назначенное время они не вышли на место встречи с основной группой. Позже стало известно:  жители попали под лавину. Следственные органы СК по Республике Алтай начали доследственную проверку по факту пропажи людей.

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