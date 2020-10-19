В горах Алтая найдено тело второго погибшего сотрудника группы по учету животных

Тело второго погибшего в горах Республики Алтай участника группы по учету животных нашли. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Уточняется: сейчас решается вопрос о вывозе тела и поисковых групп из зоны инцидента.
Поисками занималась сводная группа из девяти человек, среди них - сотрудники Сайлюгемского национального парка, представители полиции. Тело первого попавшего под лавину было найдено перед этим.
Два сотрудника комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай пропали во время проведения работ по учету сибирского горного козла и горного барана в Кош-Агачском районе. В назначенное время они не вышли на место встречи с основной группой. Позже стало известно: жители попали под лавину. Следственные органы СК по Республике Алтай начали доследственную проверку по факту пропажи людей.
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