Тело сбежавшего в июле из коронавирусной больницы Нижнего Тагила обнаружили в лесу

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18 октября 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pixabay.com

В июле из стационара ЦГБ № 1 на Вагонке в Нижнем Тагиле, перепрофилированной под работу с заболевшими коронавирусом, сбежал 41-летний Дмитрий Камешков. Недавно его тело было найдено в лесу.

Поиском мужчинывсе это время занимались сотрудники полиции, а также волонтеры поисковых отрядов. Информацию о смерти Камешкова подтвердили в СУ СКР по Свердловской области. Признаков криминала на теле умершего обнаружено не было. Уточняется, что в случае поимки Камешкову могло грозить полгода колонии за побег из больницы.

Других подробностей не сообщается.

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