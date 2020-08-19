В Казани задержан подозреваемый в убийстве охранника офисного центра
19 августа 2020, 21:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Казани полицейским удалось задержать подозреваемого в убийстве охранника одного из офисных центров. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.
Известно: обвиняемый оказался ранее судимым за кражу и нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.
Тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде травм головы обнаружили в среду на автостоянке по улице Яхина в Казани. Пострадавший работал охранником в ближайшем офисном центре. В настоящее время возбуждено уголовное дело об убийстве.
Ранее сообщалось: грабитель влез в особняк советника Валентины Матвиенко.
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