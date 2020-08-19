Грабитель влез в особняк советника Валентины Матвиенко

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19 августа 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский Комсомолец

грабитель, фото: pixabay.com

Главный врач клиники эстетической медицины и его жена — Ирина Алиева, занимающая должность советника главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, смогли задержать вора до приезда полиции.

Неудачливый грабитель (им оказался 20-летний ранее судимый за кражи житель Калужской области) смог попасть в дом в дачном поселке в окрестностях подмосковного Красногорска, выдавив пластиковое окно на первом этаже. Заметив сумку хозяйки (в ней было 34000 рублей) вор схватил ее. Проследовав далее, злоумышленник включил фонарик, что и стало его роковой ошибкой. Проснулась Ирина, разбудила мужа, который среагировал быстро на происходящее. Взяв ружье, он вызвал охрану. Совместными усилиями удалось схватить грабителя на цокольном этаже, но молодой человек попытался резко вырваться и получил пулю в руку от хозяина дома. Дальше подоспели полиция и скорая помощь.