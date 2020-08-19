В Нижегородской области собака взяла в заложники хозяев

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19 августа 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ.

Собака. Фото: pixabay.com

В Нижегородской области стаффордширский терьер разозлился на хозяев . Питомец взял семью в заложники.

За час до инцидента животное вело себя очень игриво, затем его поведение резко изменилось. Пес стал бросаться на членов семьи, сбежать из квартиры удалось лишь хозяйке собаки, внутри остались муж и сын. На них стаффорд начинает рычать при первой же попытки выйти из комнаты.

Для спасения семьи пришлось вызывать полицейских и сотрудников МЧС, которые приставили к дому пожарную лестницу, чтобы люди могли выбраться через окно.

Позже пострадавшие признали, что приступы агрессии бывали у собаки и раньше, однако до такой степени это дошло впервые. Животное порекомендовали усыпить, однако хозяева пока не решились.

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