В Нижегородской области собака взяла в заложники хозяев
19 августа 2020, 17:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ.
В Нижегородской области стаффордширский терьер разозлился на хозяев . Питомец взял семью в заложники.
За час до инцидента животное вело себя очень игриво, затем его поведение резко изменилось. Пес стал бросаться на членов семьи, сбежать из квартиры удалось лишь хозяйке собаки, внутри остались муж и сын. На них стаффорд начинает рычать при первой же попытки выйти из комнаты.
Для спасения семьи пришлось вызывать полицейских и сотрудников МЧС, которые приставили к дому пожарную лестницу, чтобы люди могли выбраться через окно.
Позже пострадавшие признали, что приступы агрессии бывали у собаки и раньше, однако до такой степени это дошло впервые. Животное порекомендовали усыпить, однако хозяева пока не решились.
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