В Новой Москве восьмилетний мальчик получил ожоги в трансформаторной будке

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19 августа 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Дети. Фото: pixabay.com

В Москве начали проверку по факту получения маленьким ребенком ожогов второй-третьей степени от удара током в трансформаторной будке. Об этом сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.

Известно, что восьмилетний мальчик во время прогулки без препятствий попал через незапертую калитку на территорию, где располагается трансформаторная будка. В результате школьник получил удар током и был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники ведомства в скором времени дадут оценку исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе об обеспечении безопасности при эксплуатации электроустановок.

Ранее сообщалось: в Волжском задержан водитель, который стрелял по пешеходам.