В Новой Москве восьмилетний мальчик получил ожоги в трансформаторной будке
19 августа 2020, 16:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
В Москве начали проверку по факту получения маленьким ребенком ожогов второй-третьей степени от удара током в трансформаторной будке. Об этом сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
Известно, что восьмилетний мальчик во время прогулки без препятствий попал через незапертую калитку на территорию, где располагается трансформаторная будка. В результате школьник получил удар током и был доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники ведомства в скором времени дадут оценку исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе об обеспечении безопасности при эксплуатации электроустановок.
Ранее сообщалось: в Волжском задержан водитель, который стрелял по пешеходам.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.