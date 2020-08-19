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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Новой Москве восьмилетний мальчик получил ожоги в трансформаторной будке

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Новой Москве восьмилетний мальчик получил ожоги в трансформаторной будке
Дети. Фото: pixabay.com

В Москве начали проверку по факту получения маленьким ребенком ожогов второй-третьей степени от удара током в трансформаторной будке. Об этом сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.

Известно, что восьмилетний мальчик во время прогулки без препятствий попал через незапертую калитку на территорию, где располагается трансформаторная будка. В результате школьник получил удар током и был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники ведомства  в скором времени дадут оценку исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе об обеспечении безопасности при эксплуатации электроустановок.

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ЕЧ

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