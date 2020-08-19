В Волжском задержан водитель, который стрелял по пешеходам
19 августа 2020, 15:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Волгоградской области задержали мужчину, который открыл стрельбу по пешеходам из окна своего автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по области.
Инцидент произошел в городе Волжском. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли хулиганские действия одного из участников дорожного движения, который, находясь за рулем машины, открыл стрельбу из неустановленного оружия.
Жительница региона рассказала о том, что в ее сторону несколько раз выстрелил неизвестный, пока она переходила дорогу. Сотрудники правоохранительных органов разыскали автомобиль, вместе с водителем в машине находились еще двое мужчин, их также передали сотрудникам полиции.
Ранее сообщалось: курская пенсионерка, очнувшаяся в морге, умерла через несколько дней после «воскрешения».
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