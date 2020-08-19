Курская пенсионерка, очнувшаяся в морге, умерла через несколько дней после «воскрешения»
19 августа 2020, 13:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Курской области пожилая пациентка, которая очнулась в морге после того, как ее смерть констатировали врачи в районной больнице, скончалась через несколько дней после своего "воскрешения".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что пациентка, смерть которой констатировали медики, очнулась в морге Горшеченской ЦРБ. После этого пожилая женщина находилась в Курской областной клинической больнице, врачи которой оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.
В администрации Курской области сегодня заявили, что 81-летняя пациентка скончалась. Региональный комитет здравоохранения выразил соболезнования родным и близким пенсионерки.
Уточняется, что проверка по факту случившегося продолжается.
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