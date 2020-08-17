Власти Курской области проверяют информацию СМИ о пациентке, которая «очнулась» в морге
17 августа 2020, 22:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
Власти Курской области в настоящий момент проверяют информацию о том, что пациентка очнулась в морге после того, как ее смерть констатировали врачи в больнице. Эти данные ранее появились в СМИ.
Согласно последней информации обладминистрации, в настоящее время пациентка находится в Курской областной клинической больнице, куда ее перевели из Горшеченской центральной райбольницы.
Первая заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Ирина Забелина отметила, что о данном случае руководству известно. По фактам, которые изложены в СМИ, сейчас проводится проверка, по результатам которой будут приняты решения. Она уточнила, что такие случаи недопустимы. Подчеркивается, что в проверке будут участвовать компетентные специалисты.
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