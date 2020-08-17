Власти Курской области проверяют информацию СМИ о пациентке, которая «очнулась» в морге

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17 августа 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

стетоскоп, pixabay.com

Власти Курской области в настоящий момент проверяют информацию о том, что пациентка очнулась в морге после того, как ее смерть констатировали врачи в больнице. Эти данные ранее появились в СМИ.

Согласно последней информации обладминистрации, в настоящее время пациентка находится в Курской областной клинической больнице, куда ее перевели из Горшеченской центральной райбольницы.

Первая заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Ирина Забелина отметила, что о данном случае руководству известно. По фактам, которые изложены в СМИ, сейчас проводится проверка, по результатам которой будут приняты решения. Она уточнила, что такие случаи недопустимы. Подчеркивается, что в проверке будут участвовать компетентные специалисты.