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19 августа 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Хабаровскому краю

СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

В среду утром, 19 августа, в Хабаровске пропал шестилетний мальчик. Согласно последней информации сотрудников СУСК по Хабаровскому краю, ребенок вышел городского диагностического центра и исчез.

Мальчик пропал после выхода из здания, расположенного на улице Запарина. Ребенка по имени Макар Храмцов в настоящий момент ищут следователи, следователи-криминалисты, специалисты уголовного розыска, а также волонтеры.

Известно, что рост мальчика составляет около 120 сантиметров, он смуглый, у него темные волосы и карие глаза. В момент исчезновения ребенок был одет в темно-синий костюм и кеды.