Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Хабаровске пропал шестилетний мальчик

, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Хабаровскому краю

В Хабаровске пропал шестилетний мальчик
СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

В среду утром, 19 августа, в Хабаровске пропал шестилетний мальчик. Согласно последней информации сотрудников СУСК по Хабаровскому краю, ребенок вышел городского диагностического центра и исчез.

Мальчик пропал после выхода из здания, расположенного на улице Запарина. Ребенка по имени Макар Храмцов в настоящий момент ищут следователи, следователи-криминалисты, специалисты уголовного розыска, а также волонтеры.

Известно, что рост мальчика составляет около 120 сантиметров, он смуглый, у него темные волосы и карие глаза. В момент исчезновения ребенок был одет в темно-синий костюм и кеды.

ЕТ

В мире

Экс-замминистра обороны ФРГ назвал Белоруссию последней преградой на пути НАТО к России

Экс-замминистра обороны ФРГ назвал Белоруссию последней преградой на пути НАТО к России

Белоруссия представляет собой последнюю преграду на пути Североатлантического альянса к границам Российской Федерации. Такую зрения высказал Вилли Виммер, бывший заместитель министра обороны ФРГ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью