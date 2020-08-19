В среду утром, 19 августа, в Хабаровске пропал шестилетний мальчик. Согласно последней информации сотрудников СУСК по Хабаровскому краю, ребенок вышел городского диагностического центра и исчез.
Мальчик пропал после выхода из здания, расположенного на улице Запарина. Ребенка по имени Макар Храмцов в настоящий момент ищут следователи, следователи-криминалисты, специалисты уголовного розыска, а также волонтеры.
Известно, что рост мальчика составляет около 120 сантиметров, он смуглый, у него темные волосы и карие глаза. В момент исчезновения ребенок был одет в темно-синий костюм и кеды.
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