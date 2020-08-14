Мать встретилась с сыном через пять лет после того, как он пошел в ларек у железной дороги и пропал

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14 августа 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

полицейский, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жительница Москвы нашла сына через пять лет после того, как он отправился в ларек, расположенный у железнодорожной станции, и пропал. В 2015 году члены одной семьи возвращались домой на поезде из Анапы.

Отмечается, что на станции Лихая в Ростовской области поезд сделал небольшую стоянку, во время которой 34-летний мужчина заявил, что выйдет к ларьку, чтобы купить сигарет. Он ушел и не вернулся. Мать доехала до Москвы, рассчитывая на то, что ее сын опоздал на поезд и доберется позже, однако этого не произошло. Тогда гражданка написала заявление в полицию.

В течение пяти лет о мужчине ничего не было известно, однако недавно безутешной матери позвонил сотрудник полиции, который заявил, что ее сына нашли в больнице на Украине.

Как сообщил источник "Комсомольской правды", гражданин страдает психическими отклонениями, что оказало влияние на его исчезновение. Известно, что сотрудники уголовного розыска Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с сотрудниками Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте искали пропавшего человека. Их усилия увенчались успехом лишь в августе 2020 года. К настоящему моменту мать и сын встретились. Женщина выразила полицейским благодарность.