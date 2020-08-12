Пропавшего под Читой 8-летнего ребенка нашли мёртвым

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12 августа 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]

озеро, фото: Roman Denisov, globallookpress.com

Пропавшего под Читой 8 августа восьмилетнего мальчика нашли мёртвым. В прошлую субботу ребенок поругался со своими родителями и убежал из дома в селе Новая Заря Ононского района. Домой школьник не вернулся. Родители сообщили в полицию. Мальчика искали родители, жители села, полиция. Всего более 100 человек.

Сегодня, 12 августа, мальчика нашли мертвым. Тело обнаружили в озере, расположенном недалеко от села.

На место выехала следственно-оперативная группа для производства следственных действий. Следователи тщательно осмотрят тело, допросят очевидцев, после чего направят его для производства судебной медицинской экспертизы.

Для помощи в расследовании уголовного дела в Забайкалье прибыли сотрудники Главного управления криминалистики СК России, которые уже направляются в Ононский район. На месте сотрудники Центрального аппарата СК России окажут помощь при назначении необходимых судебных экспертиз и в другой работе.