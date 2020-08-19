В ХМАО в честь свадьбы была открыта стрельба на трассе

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19 августа 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

пистолет, пули, pixabay.com

На трассе Советский – Югорск на территории ХМАО свадебный кортеж блокировал движение для проезда других автомобилей. Один из участников праздника, уроженец Кавказа, стрелял в воздух из пистолета.

Известно, что кортеж состоял из семи машин, которые следовали по обеим полосам движения с включенными аварийками. Из-за этого другим участникам движения приходилось обгонять автомобили по обочине. В какой-то момент пассажир одного из транспортных средств, входивших в кортеж, достал оружие и начал стрелять в воздух из открытого окна.

Очевидец заявил, что водители машин, участвовавших в празднике, создавали аварийные ситуации на дороге и мешали движению. В пресс-службе УМВД ХМАО в свою очередь сообщили, что полиция Советского района проводит проверку по факту случившегося.