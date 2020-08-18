Автомобиль главы МВД Южной Осетии ночью обстреляли в Цхинвале
18 августа 2020, 07:31[ «Аргументы Недели» ]
Автомобиль главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева прошлой ночью обстреляли в Цхинвале. Заместитель министра МВД Тарзан Кокойта раскрыл, что неизвестные в понедельник, 17 августа, ночью, около полуночи, открыли стрельбу по автомобилю министра внутренних дел Южной Осетии.
Нападение произошло на севере города. По данным МВД, стрельбу вели из заброшенного дома, - передает ТАСС. Стреляли по машине главы МВД из пистолета.
Напомним, Дмитрий Медведев 8 августа 2020 года назвал действия властей Грузии в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года «объявлением войны Российской Федерации».
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