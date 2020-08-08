Медведев объяснил, почему в августе 2008 года принял «единственно возможное решение встать на защиту Южной Осетии»

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8 августа 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Страница Дмитрия Медведева в соцсети vk.com

Дмитрий Медведев, фото: vk.com

Дмитрий Медведев сегодня, 8 августа, назвал действия властей Грузии в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года «объявлением войны Российской Федерации». Заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший в 2008 году президентом России написал пост на своей странице в соцсети в «ВКонтакте».

Медведев отметил, что исполнилось 12 лет с того момента, как Россия «ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии». «Ответила на действия мерзавцев, которые отдали приказ открыть огонь по домам мирных жителей, по беззащитным старикам и детям, по российским миротворцам, которые обеспечивали мир и безопасность в том числе и жителей грузинских сел», - пишет он.

Медведев заявил, что тогда «по сути, речь шла об объявлении войны Российской Федерации». Согласно его объяснению, именно поэтому тогда он принял «непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость».

Как считает Дмитрий Медведев, иначе Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, а для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо.

«Россия всегда выступала и будет выступать за мир и стабильность в приграничных государствах.. При этом Россия...никогда не допустит нападения на наших граждан, где бы это ни происходило», - подчеркнул Дмитрий Медведев.