Появились подробности исчезновения девочки, тело которой нашли в Хакасии

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19 августа 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СК по Красноярскому краю и Хакасии.

машина СК РФ, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром в среду, 19 августа, появились подробности исчезновения девочки, которую нашли на берегу реки Енисей в хакасском Саяногорске без признаков жизни. Данные предоставили в Следственном комитете.

В рамках расследования уголовного дела, которое было ранее возбуждено по факту смерти пятилетней девочки, установлено, что она ушла гулять с шестилетним мальчиком, который жил неподалеку. Он также не вернулся домой.

После исчезновения детей были незамедлительно организованы поисковые мероприятия, но к настоящему моменту местонахождение мальчика определить не удалось. На месте обнаружения тела девочки работают специалисты. Поисковая операция продолжается.