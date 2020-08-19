На берегу Енисея в Хакасии нашли маленькую девочку без признаков жизни

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19 августа 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.

СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

В Саяногорске на берегу Енисея было найдено тело маленькой девочки. Соответствующую информацию предоставили рано утром в среду, 19 августа, сотрудники ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.

Согласно последней информации, умершему ребенку на вид 5-6 лет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в которую входят заместитель руководителя ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Дмитрий Позовский, следователи и криминалисты, а также сотрудники полиции.

Устанавливается личность девочки и членов ее семьи. Выясняется, что стало причиной смерти несовершеннолетней.