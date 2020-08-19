Полиция нашла мужчину, который размахивал младенцем, держа его за ножку

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19 августа 2020, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Инстаграм Анны Кузнецовой.

В Краснодарском крае нашли отца, державшего за ногу ребенка, в лесу в палатке.

Видео, вызвавшее возмущение пользователей соцсетей, попало к детскому омбудсмену в РФ Анне Кузнецовой, потребовавшей выяснить все подробности этого факта.

Как оказалось, грудной ребенок проживал вместе с родителями в лесу. По предварительным данным, оба родителя были в состоянии опьянения, в крови отца нашли наркотики. Кузнецова отметила, что вместе с коллегой в регионе следит за ситуацией.

«Сейчас важно найти верное и мудрое решение. И это не должен быть выбор между тем, чтобы оказаться в детском доме или быть подвешенным за ногу вниз головой в семье», – заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ.