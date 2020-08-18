В Крыму мать пыталась убить дочь накануне ее свадьбы

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18 августа 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: машина скорой помощи, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы крымского города Красноперекопска, которая нанесла своей дочери ножевые ранения в область живота накануне свадьбы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

«Мать невесты была против [переезда дочери в другой населенный пункт], поскольку не хотела расставаться с внуком, которого дочь планировала увезти с собой. На почве этой ситуации между ними происходили конфликты. В ходе одного из них мать у подъезда дома, где проживала пара, нанесла дочери ножевое ранение в область живота. Однако довести свой преступный умысел на убийство женщина не смогла», - пояснили в ведомстве.

Обвиняемая в покушении на убийство 50-летняя женщина заключена под стражу. Задержанная дала явку с повинной.

Пострадавшую 32-летнюю дочь своевременно доставили в больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.