В Крыму мать пыталась убить дочь накануне ее свадьбы
18 августа 2020, 20:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы крымского города Красноперекопска, которая нанесла своей дочери ножевые ранения в область живота накануне свадьбы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
«Мать невесты была против [переезда дочери в другой населенный пункт], поскольку не хотела расставаться с внуком, которого дочь планировала увезти с собой. На почве этой ситуации между ними происходили конфликты. В ходе одного из них мать у подъезда дома, где проживала пара, нанесла дочери ножевое ранение в область живота. Однако довести свой преступный умысел на убийство женщина не смогла», - пояснили в ведомстве.
Обвиняемая в покушении на убийство 50-летняя женщина заключена под стражу. Задержанная дала явку с повинной.
Пострадавшую 32-летнюю дочь своевременно доставили в больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
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