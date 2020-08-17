В Омской области завели уголовное дело после смерти ребенка от удара отчима

Аргументы Недели → Происшествия 13+

17 августа 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Полиция. Фото: pixabay.com

В Омской области мальчик умер от удара отчима кулаком в живот. Об этом сообщает региональное СУСК РФ.

Известно: мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил ребенка кулаком в область живота. От полученных повреждений школьник скончался на месте происшествия. Было возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»), сейчас обвиняемый арестован.

Также уточняется, что мать погибшего ребенка, будучи осведомленной о совершении преступления в отношении ее сына, в правоохранительные органы о случившемся не сообщила. Женщина состоит на профилактическом учете в ОДН отдела полиции по Оконешниковскому району области как неблагополучный родитель.

Ранее сообщалось: медики назвали опасное свойство риса.