В Омской области завели уголовное дело после смерти ребенка от удара отчима
17 августа 2020, 11:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
В Омской области мальчик умер от удара отчима кулаком в живот. Об этом сообщает региональное СУСК РФ.
Известно: мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил ребенка кулаком в область живота. От полученных повреждений школьник скончался на месте происшествия. Было возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»), сейчас обвиняемый арестован.
Также уточняется, что мать погибшего ребенка, будучи осведомленной о совершении преступления в отношении ее сына, в правоохранительные органы о случившемся не сообщила. Женщина состоит на профилактическом учете в ОДН отдела полиции по Оконешниковскому району области как неблагополучный родитель.
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